أستاذ قانون دولي: مذكرات اعتقال نتنياهو والسنوار تحدث توازنا لامتصاص غضب الغرب

قال الدكتور حاتم العبد أستاذ القانون الدولي، إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وقادة حماس، استهدف تحقيق توازن بين الطرفين، حتى لا يغضب المجتمع الغربي الداعم للكيان الصهيوني.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني

وأشار حاتم العبد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إلى أنه من الناحية القانونية، فما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، يتعارض تمامًا مع المواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أنه على الرغم من أن مجلس الأمن غير محايد، إلا أنه أصدر في أكثر من موضع ومناسبة، قرارات تدين إسرائيل واعتداءاتها السافرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

رفض حماس لقرار المحكمة الجنائية

ونوّه إلى أنّ رفض حماس لقرار المحكمة الجنائية أمر منطقي لأنها حركة مقاومة تدافع عن شعبها، وأحكام القانون الدولي تحمي حق المقاومة في حمل السلاح ضد أي محتل.