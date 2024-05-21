طريقة عمل شاي الماتشا الأخضر في 3 خطوات.. سر رشاقة اليابانيات

تحل اليوم مناسبة محببة لكل عشاق الشاي، وهو اليوم العالمي لهذا المشروب، والذي حددته الأمم المتحدة بيوم 21 مايو من كل عام، ورغم تعدد أنواعه واختلافها، إلا أن هناك نوعًا شهيرًا في اليابان يُطلق عليه «الماتشا»، تتعدد فوائده وتتهافت السيدات على شرائه، لكن الكثيرات لا يعرفن طريقة تحضيره، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفق موقع «هيلث لاين».

طريقة تحضير شاي الماتشا الياباني

1-3 جرامات من الماتشا

30-60 ملليلترا من الماء الدافئ، تتحكم كمية الماء في لون الشاي.

3-5 جرامات من المحليات السكر أو العسل.

طريقة تحضير شاي الماتشا

ولتحضير شاي الماتشا الأخضر لوزن مثالي مثل اليابانيات اتبعي الخطوات التالية:

غلي الماء، ضيفي ملعقة صغيرة (1-3 جرام) من مسحوق الماتشا في كوب بحجم من 150-375 ملليلترا.

اسكبي الماء الساخن في الكوب الذي يحتوي على مسحوق الماتشا.

حركي مسحوق الماتشا بخفاقة الخيزران أو بالملعقة العادية بشكل دائري لمدة 20 ثانية.

أخيراً يضاف العسل أو السكر حسب الرغبة.

معلومات عن شاي الماتشا

وشاي الماتشا هو أحد أنواع الشاي الأخضر، تتم زراعته في اليابان، وينمو بشكل مختلف وله خصائص غذائية فريدة.

بمجرد حصاد أوراق الشاي، تتم إزالة السيقان والأوردة، ثم طحن الأوراق إلى مسحوق ناعم يعرف باسم «ماتشا»، وتتعدد فوائد تناوله كالتالي:

الدراسات العلمية التي أجريت على شاي الماتشا، أثبتت أنه ينتج كميات كبيرة من الكافيين ومضادات الأكسدة أكثر من الموجودة في الشاي الأخضر العادي، ما يدل على أنه يمكن أن يساعد في حماية صحة الكبد، وتعزيز صحة القلب، وحتى المساعدة في إنقاص الوزن.

مضادات الأكسدة الموجودة في شاي الماتشا يمكن أن تقي من الخلايا السرطانية التي تسبب أمراضًا مزمنة.

وفي تصريحات لـ«الوطن» قالت الدكتورة مريم حمدي، خبيرة التغذية، إن شاي الماتشا الياباني له العديد من الفوائد الصحية عن الشاي الأخضر العادي، له تركيز كبير من الحمض الأميني، يساعد في ضبط مستوى ضغط الدم، والتخلص من الدهون الضارة في الجسم.