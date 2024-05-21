علشان ميسيحش في الحر.. خطوة واحدة سر ثبات الميكاب طول اليوم

تمر البلاد في هذه الفترة بأطول موجة حارة، وبحسب تقديرات خرائط الأرصاد الجوية، تبدأ درجات الحرارة في الانكسار بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى تنكسر الموجة الحارة، تبحث الكثير من السيدات عن سر ثبات المكياج، والخطوات التي تجعل الميكاب ثابتا لأطول مدة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية وفق موقع«vouge» الفرنسي.

سر ثبات المكياج في الطقس الحار

البرايمر هو سر ثبات المكياج لأطول مدة، فهو يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وتكوين قاعدة ناعمة للمكياج ليتم تثبيته بشكل أفضل.

خطوات لثبات الميك اب بجانب البرايمر

من المهم أيضا قبل استخدام البرايمر تنظيف وترطيب البشرة، باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع بشرتك.

بعد تنظيف البشرة رطبي وجهك بكريم مرطب خفيف قبل وضع المكياج.

اختاري مكياج صيفي يناسب النهار ويكون أيضاً مقاوم للماء؛ وهذا يعتمد في البداية على كريم الأساس، ثم ظلال العيون وأحمر الشفاه مقاوم للماء للحصول على ثبات أفضل في الطقس الحار.

اذا كنت خارجة لعملك ضعي طبقات رقيقة من المكياج، حتى تشعرين براحة أكبر خلال اليوم، تجنبي وضع طبقات كثيفة لأنها يمكن أن تتراكم وتذوب في الطقس الحار.