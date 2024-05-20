«لازم أعلم الناس».. «سحر» تطلق مبادرة «علمني» للتدريب على المشغولات اليدوية

التطوع لتعليم الغير غايتها، حب الفن يجري في عروقها، ورغم وجود عقبات كثيرة، كادت أن تبعدها عن الفن، فإنها رفعت راية انتصارها من خلال مبادرة «علمني»، سحر عز العرب المغربي في الخمسينيات من عمرها، وكبير معلمي اللغة الفرنسية بمدرسة السيدة زينب في المحلة الكبرى، ورغم طبيعة عملها الشاقة، لكن من المستحيل أن يمنعها عن الفن.

«كان نفسي أدخل فنون جميلة»، كان هذا حلمها منذ أن تأثرت بوالدتها، التي كانت تبدع في الأشغال اليدوية أيضا، لكن رفض والدها بسبب بعد مكان الكلية، لتلتحق بكلية أخرى ثم تتزوج برفيق رحلتها، الذي كان سببا بشكل غير مباشر في عودة روحها إلى جسدها، حين سافرت معه بلجيكا لمناقشة الدكتوراه: «كانت فرصة حلوة إني أدرس فنون جميلة».

التنقل بسبب عملها لم يعطلها

استغلت «سحر» الفرصة، وأخذت تتعلم وتدرس في المجال، الذي سيصطحبها إلى منصات التكريم فيما بعد، وبعد فترة من الدراسة، أعلنت نفسها كفنانة بعد أن أقامت أول معرض فني لأعمالها، ورغم تنقلها بين الدول بسبب ظروف عملها، إلا أن هذا الأمر لم يكن عقبة أمام فنها «أول ما أنزل مصر أدور على أتيليه وأعرض شغلي».

وبعد أن أصبحت خبيرة في هذا المجال، كان يروادها الشعور بالمسئولية تجاه كل من حولها قائلة «أنا لازم أعلم الناس»، كان هذا هو الدافع الذي يحركها، تطرق الأبواب دون حرج على الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، وتطلب منهم منحها الفرصة لتعليم الأطفال المتواجدين، السعادة التي تغمر قلبها، حين يتعلم أي طفل منها طبيعة هذا الفن لا توصف «ببقى فرحانة أوي لأنها حاجة هتنفعه في المستقبل».

سحر تعلم البنات الأشغال اليدوية

لم تخجل «سحر» من طرقها الأبواب، وهي قاصدة الخير، الذي يتجسد في الصورة الفنية الجميلة، التي تبدع في رسمها مع الأطفال، من خلال تأسيسها لمبادرة «علمني»، تتلمذ تحت أيديها عدد كبير من الصغار، الذين شقوا طريقهم ويكتسبون الأموال بفضل فنها «كذا بنت اتعلمت وبقوا عاملين شغل لوحدهم».

سنوات من التطوع والعمل بكل حب، كان يجب أن تلقى التقدير الذي تستحقه، رغم أنها لا تنتظر أي كلمة شكر، لكن يبدو أن المدح يجري وراءها، حصلت على جائزة الأم المثالية من نقابة الاسنان المنصورة 2024، تتعامل «سحر» مع الفن، على أنه الصدقة الجارية في حياتها، تملك الفن والتطوع لتعليم الغير من مشعارها وأحاسيسها حتى أصبح أسلوب حياتها «اللي بعمله ده هيبقى صدقة جارية ليا لما أمشي».