«مفوضية اللاجئين».. حرفيون من جنسيات مختلفة بمعرض ديارنا: مشغولات يدوية تنقل تراث الأشقاء

جنسيات مختلفة اجتمعت تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى»، تعرض ثقافات قبل المنتجات.. تحكى تاريخها وحضاراتها، تروّج لمنتجات أصبحت بمثابة ذراع أساسية فى دخلهم سواء اليومى أو الشهرى، فما بين «إبرة وخيط» تجتهد الأيدى لتصنع وتُنتج وأخيراً تبيع، ليتحقق ذلك من خلال معارض تسوّق هذه المنتجات، وهو ما يتم فى معرض «ديارنا».

للمرة الرابعة شاركت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى معرض «ديارنا» لتعرض منتجات عدد من الدول مثل السودان والصومال وإريتريا واليمن وسوريا، كنوع من التسويق لمنتجات اللاجئين الذين عبّروا عن ثقافاتهم فى المشغولات اليدوية.

منتجات لجنسيات متنوعة، وضحت تفاصيلها شيرى سيدهم، مساعد أول قسم سبل دعم المعيشة بالمفوضية، فى حديثها لـ«الوطن»: «لدينا حرفيون من جنسيات مختلفة كالسودان وسوريا واليمن والصومال وإريتريا وجنوب السودان لديهم منتجات حرفية مختلفة».

كروشيه وإكسسوارات وصابون ومصنوعات جلدية

تنقسم المنتجات المعروضة بمعرض «ديارنا» إلى نوعين؛ الأول هو منتجات حرفية تقليدية وبعضها منتجات جديدة، بحسب «شيرى»، فالمنتجات التى تقدمها الجنسية السودانية تتمثل فى الكروشيه والجلود والإكسسوارات والخرز، كما نفذوا طرقاً مبتكرة فى الشيلات، أما عن منتجات السوريين فهى تتمثل فى الصابون والشنط الجلد، والإكسسوارات والكروشيه وشغل النحاس وهى من الحرف التقليدية التى يمتاز بها الحرفيون السوريون.

بالنسبة للصومال، فيعرضون أقمشة صومالية فى شكل ملابس، ويقدم اليمنيون بخوراً يمنياً وكريمات مخمرية: «الأشكال الجديدة هنا المكرمية أو الديكوباج»، ووفق شيرى سيدهم، تُشارك إريتريا بالإكسسوارات والكروشيه. قدّم الحرفيون السودانيون فى معرض «ديارنا»، تحت مظلة المفوضية، منتجات بالأقمشة الأفريقية، حيث أكدت شيرى سيدهم أن المنظمة لديها مجموعة كبير من الحرفيين تحت مظلة الـ«MADE51»، بجانب عدد من الشركات التى تشمل حرفيين فى الشغل اليدوى والأقمشة والطباعة على القماش.

ترى مساعد أول قسم سبل دعم المعيشة أن المعرض فرصة كبيرة لعرض تراث وحكايات اللاجئين من خلال منتجاتهم، والتعرف على ثقافات وأفكار جديدة من الجمهور، فضلاً عن عمل شراكات مختلفة مع عدد من العارضين.

لم تقتصر مشاركة المفوضية على المنتجات بمختلف أنواعها، بل تشمل مشاركة الحرفيين عمل ورش ونشاطات مختلفة وعروض مثل الفرق السورية والسودانية: «ورش رسم على الأقمشة ورسم الحنة وكروشيه وحلى سودانى»، مشيدة بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعى.