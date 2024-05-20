رئيس «الإسعاف»: نقدم الخدمة لجميع المقيمين والوافدين على أرض مصر

استضاف الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بمقر رئاسة هيئة الإسعاف في مدينة السادس من أكتوبر، كارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث مد جسور التعاون بين الجانبين بما يكفل تحقيق رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تبنت ملف رعاية واحتواء اللاجئين والمهاجرين، الذين وجدوا في أرض مصر ملاذًا آمنًا، وهي الرؤية التي تتوافق مع المبادئ والأهداف التي تضمنها الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

التعاون المثمر بين الجانبين

وفي سياق تعليقه على الزيارة، أوضح الدكتور عمرو رشيد، أن تلك الزيارة تأتي تتويجًا لعام كامل من التعاون المثمر بين الجانبين في الجوانب التدريبية والنواحي اللوجيستية، وأنها تأتي في ظل تبني وزارة الصحة والسكان لملف الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين بأرض مصر.

وفي مستهل اللقاء، ثمن الدكتور عمرو رشيد جهود المنظمة الدولية للهجرة في مصر، في ظل وجود تدفقات متزايدة من المهاجرين الذين دفعتهم الصراعات والأوضاع الاقتصادية لمغادرة بلدانهم بحثا عن ملاذ آمن في مصر.

تقديم الخدمة الإسعافية للمقيمين والوافدين

كما أكد الدكتور عمرو رشيد، في إطار اللقاء، أن هيئة الإسعاف المصرية تأسست على مبدأ إنساني مهم وهو تقديم الخدمة الإسعافية لجميع المقيمين والوافدين على أرض مصر، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو المعتقد، وهو مبدأ يتم ترجمته بشكل يومي عبر تقديم وإتاحة كامل خدمات هيئة الإسعاف المصرية لكافة المقيمين واللاجئين المتواجدين داخل الأراضي المصرية.

واصطحب رشيد، كارلوس أوليفر في جولة قصيرة بمقر رئاسة الهيئة، استعرض خلالها تجهيزات غرفة الأزمات والطوارئ المركزية برئاسة الهيئة، وكذلك عدد من مقاطع الفيديو التي توثق جهود هيئة الإسعاف المصرية في إغاثة وإسعاف الأشقاء من مصابي قطاع غزة عبر معبر رفح البري، واختتم الجانبان الزيارة بتفقد عدد من حقائب الإسعافات الأولية المقدمة من جانب المنظمة الدولية للهجرة لهيئة الإسعاف المصرية.

حضر اللقاء كل من الدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية، والدكتور شريف مدحت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بهيئة الإسعاف المصرية، والدكتور وسام النهري منسق البرنامج الطبي بالمنظمة الدولية للهجرة - مكتب مصر، والدكتور أحمد عطوة مسؤول المشروعات بالمنظمة الدولية للهجرة - مكتب مصر، وسلمى عكاشة مسؤول الإعلام والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة - مكتب مصر.