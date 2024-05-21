بعد تعاقده على «الإسترليني».. نشاط مكثف لمحمد هنيدي في السينما

في حين ابتعد عدد كبير من النجوم عن السينما والتركيز في الدراما التلفزيونية، يشهد النجم محمد هنيدي نشاطًا سينمائيًا مُكثفًا، إذ تعاقد مؤخرًا على فيلم يحمل اسم «الاسترليني»، مع المخرج حسين المنباوي من المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا.

أعمال محمد هنيدي

وتحديدًا منذ عام 2021، يقدم محمد هنيدي فيلمًا سنويًا، إذ عُرض له في عام 2021 فيلم «الإنس والنمس» وفي عام 2022 شارك في فيلم «نبيل الجميل أخصائي التجميل» وفي عام 2023 شارك في فيلم «مرعي البريمو»، ومن المقرر أن يشارك هذا العام 2024 بفيلم «الجواهرجي» الذي انتهى هنيدي من تصويره مع النجمة منى زكي، وتشير التقارير الأولية إلى عرض الفيلم في موسم الصيف.

فيلم «الجواهرجي» بطولة محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد صلاح السعدني ولبلبة وريم مصطفى وتارا عماد، ويعد آخر أعمال الراحل أحمد حلاوة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

تصوير فيلم «الإسترليني»

ومن الواضح أن هنيدي قرر تقديم فيلم سنويًا، لذلك سيبدأ قريبًا تصوير فيلم «الإسترليني»، المقرر المؤكد أنه سيشارك به في السينمات عام 2025، في حين أنه مُبتعد بشكل كبير عن الدراما التلفزيونية إذ قدم آخر أعماله في التلفزيون عام 2018 في مسلسل «أرض النفاق».