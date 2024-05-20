النائب علاء عابد: قطاع النقل شهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الجزء التجريبي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يعكس كفاءة قطاع النقل والمواصلات في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد تطويرًا كبيرًا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما جعل الدولة المصرية تحتل مكانة متقدمة بين الدول الكبرى والمتطورة.

وأضاف عابد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروعات النقل أسهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات، إذ يرتبط قطاع النقل بالعديد من المجالات الأخرى.

النقل الذكي يسهم في تحسين الربط بين مختلف الوسائل

كما أشار إلى أن النقل الذكي يسهم في تحسين الربط بين مختلف وسائل النقل، ويحقق فوائد كبيرة سواء للركاب أو لنقل البضائع بين مختلف المناطق، مشيدا بشبكة الطرق الواسعة التي ربطت مختلف أنحاء البلاد ببعضها البعض، ما أسهم في تسهيل حركة المرور وتقليل زمن الرحلات.

وتابع: «من أبرز مشروعات الطرق الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد بطول 102 كيلومتر، ويعد من أكبر الطرق الدائرية في العالم، إذ يربط بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر، كما يُعتبر طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، الذي يمتد بطول 240 كيلومترا، أحد أحدث الطرق في مصر بمواصفات عالمية عالية، وكذلك طريق الساحل الشمالي الذي يمتد بطول 220 كيلومترا، ويعد من أهم الطرق السياحية في مصر، إذ يربط بين القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي».

تسهيل الاستثمار وعمليات التنمية

وأوضح أن مشروعات النقل الذكي والقطارات السريعة تساهم بشكل كبير في تسهيل الاستثمار وعمليات التنمية، ما يجعل مصر تواكب أحدث التقنيات العالمية، موضحا أن هذه المشروعات تشمل أيضًا توطين صناعة العربات وغيرها من الصناعات، ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة على الساحة الدولية.