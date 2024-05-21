لمحبي السفر.. 18 دولة يمكن للمصريين السفر إليها بدون تأشيرة

مع تزايد رغبة المصريين في استكشاف العالم، يتجه العديد منهم نحو معرفة فرص السفر إلى الخارج دون الحاجة إلى إجراءات تأشيرة معقدة، للاستفادة من تجارب التنزه بشكل أسهل وأكثر مرونة.

18 دولة يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» قائمة الدول التي يمكن للمصريين السفر إليها باستخدام جواز السفر فقط، وذلك وفقًا لمؤشر ««باسبور إندكس» أكثر المؤشرات العالمية مصداقية وشهرة وتفصيلاً.

يمكن للمصريين دخول 18 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وتأتي كالتالي:

- باربادوس «90 يومًا بدون تأشيرة».

- بنين «90 يومًا بدون تأشيرة».

- دومينيكا «21 يومًا بدون تأشيرة».

- غامبيا «90 يومًا بدون تأشيرة».

- غينيا «بدون مدة محددة».

- هايتي «90 يومًا بدون تأشيرة».

- هونج كونج «90 يومًا بدون تأشيرة».

- إيران «21 يومًا بدون تأشيرة».

- الأردن «30 يومًا بدون تأشيرة».

- كيريباتي «90 يومًا بدون تأشيرة».

- ماكاو «90 يوم بدون تأشيرة».

- ماليزيا «90 يومًا بدون تأشيرة».

- موريشيوس «90 يومًا بدون تأشيرة».

- ولايات ميكرونيسيا المتحدة «30 يومًا بدون تأشيرة».

- الأراضي الفلسطينية «بدون مدة محددة».

- رواندا «30 يومًا بدون تأشيرة».

- سانت كيتس ونيفيس «90 يومًا بدون تأشيرة».

- سانت فينسنت والجرينادين «90 يومًا بدون تأشيرة».