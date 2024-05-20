مدير «الدراسات الاقتصادية»: مصر انتهجت سياسة متوازنة أثناء جائحة كورونا

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية وقت ظهور جائحة كورونا انتهجت سياسة متوازنة تعتمد على الإنتاج مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

هناك العديد من الدول بدأت تتبع سياسات بها قيود كبيرة

وأضاف «أبوزيد»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك العديد من الدول بدأت تتبع سياسات بها قيود كبيرة وبدأت مرحلة الإغلاق لكن مصر من الدول القليلة بل الوحيدة التي انتهجت سياسة متوازنة».

وتابع: «مصر حافظت على تشغيل الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المهمة مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية بسبب أننا قطعنا طريقًا في عملية الإصلاح الاقتصادي وكانت الدولة مهتمة جدًا وحريصة على عدم إهدار النتائج الاقتصادية التي تحققت أو التراجع عنها، وبالتالي استخدمت منهج التوازن في التعامل مع جائحة كورونا».

الاقتصاد المصري كان يواجه العديد من التحديات

وأكد أن هذا الأمر كان سياسة دولة وتوجه، متابعًا: «الاقتصاد المصري كان يواجه العديد من التحديات وكان لا بد من العمل عليها والاستمرار لكي نصل إلى النتائج المستهدفة، وهذه كانت الرسالة الواضحة دائمًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يتابع تنفيذ المشروعات كل يوم جمعة ويمر ويرى التوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروعات، وأيضًا كان يضغط لتنفيذ المشروعات في وقت أقل من المستهدف، وكان يقول دائمًا معندناش وقت نضيعه».