أحمد حلمي يكشف عن مكان خروجه في عيد الفطر برفقة زوجته منى زكي (فيديو)

كشف الفنان أحمد حلمي، عن مكان خروجه مع زوجته الفنانة منى زكي، من خلال الرحلة النيلية التي جمعت بينهما خلال عيد الفطر المبارك.

أحمد حلمي برفقة منى زكي في مركب نيلية

وظهر أحمد حلمي، وهو يصور زوجته منى زكي، وهي تستمتع بوقتها داخل المركب النيلية، وترقص على أغنية للفنان عمرو دياب، وعلق حلمي على الفيديو: «محدش يقولها أني بصورها».

منى زكي تتحدث عن أحمد حلمي

سبق وتحدثت منى زكي عن زوجها أحمد حلمي، بأنهما اعتادا اتباع مبدأ الحنية في التعامل معا وكانا يقبلان بعضهما طوال الوقت، مما انعكس بالإيجاب على أولادهما وجعلهم يسيرون على نفس النهج في الحب والترابط الأسري، وذلك ساهم بأن يصبح أولادهما أسوياء ومكتفين عاطفيًا.

https://twitter.com/ArabwoodTV/status/1778881519911628865

آخر أعمال منى زكي

آخر أعمال منى زكي فيلم «رحلة 404»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وعدد آخر من نجوم السينما المصرية البارزين، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.