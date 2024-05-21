مندوب مصر بالأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل إلى حد المجاعة

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن توقف تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البري نتيجة مباشرة للعدوان على القطاع، مردفا: «الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبتت مرارا عدم مصداقيتها، فقد وصل الأمر إلى حد المجاعة في غزة كما تخبرنا تقارير الأمم المتحدة».

توقف المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري

وأضاف «عبدالخالق»، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نؤكد أن توقف المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للعملية الإسرائيلية المتواصلة والمدانة في رفح الفلسطينية، والتي رفضها وحذر منها المجتمع الدولي بأسره، التي تعد إمعانا إسرائيليا في العقاب الجماعي للفلسطينيين، وتستهدف به تشديد الحصار على المدنيين من خلال السيطرة العسكرية على المعبر وخلق وضع على الأرض يجعل العمل الإنساني بمثابة المهمة المستحيلة».

وتابع: «لقد أدت الممارسات الإسرائيلية المتعمدة إلى اشتباكات ووضع أمني أصبح يمثل تهديد مباشر لحياة العاملين في القطاع الإنساني، وأدى بالفعل لفقدان البعض لحياته وأصبح عمل الهيئات المعنية للجانب الفلسطيني وتدفق المساعدات من المعبر بمثابة الانتحار».