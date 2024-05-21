مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة

وجّه السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن توفير المناخ الآمن للعمل على استئناف العمل الإنساني في قطاع غزة.

وقال «عبدالخالق»، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، «يجب عليكم الضغط لإيقاف كافة العمليات العسكرية في قطاع غزة، يجب عليكم ضمان توفير المناخ الآمن للعمل على استئناف العمل الإنساني، اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 27-20 وقرار محكمة العدل الدولية وما يفرضه القانون الدولي الإنساني».

مصر ستستمر بلا كلل لإيجاد السبل لإنفاذ المساعدات للقطاع

وأضاف: «هذا وستسمر مصر في العمل بلا كلل على إيجاد الوسائل لضمان النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية اتساقا مع واجباتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق».

وتابع: «وستستمر في هذا السياق لدعم الصمود الفلسطيني على أرضه أمام محاولات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع لجعل قطاع غزة وأهله طاردا لسكانه».

واختتم: «السادة أعضاء مجلس الأمن أوقفوا الانتهاكات اليومية الصارخة للقانون الدولي الإنساني، أوقفوا الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، أوقفوا الحرب».