كيف ردت أمريكا والغرب على قرار «العدل الدولية» اعتقال نتنياهو؟

بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية سعيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خرج كل من نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن وممثلى الدول الأوروبية، للتعليق على المحكمة الجنائية رافضين هذا القرار.

أمريكا ترفض إعلان المحكمة

ووصف بايدن الطلب الذي تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بأنه «أمر شائن».

وأعرب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة ترفض إعلان المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بالأمر المخزي، ولا توجد سلطة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بلينكن إلى أن قرارات اعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي ربما تؤدي إلى تقويض جهود التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة وزيادة تدفق المساعدات للقطاع.

الدول الأوروبية

وفي لندن، نأت حكومة المملكة المتحدة بنفسها عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك: «هذا الإجراء لا يساعد في التوصل إلى وقف مؤقت للقتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية وإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار المستدام الذي نريد رؤيته».

وأصدرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانا في نفس السياق، ذكرت فيه أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية: «يجب أن تتم مقاضاتها بشكل مستقل ومحايد بغض النظر عن مرتكبيها».

وكتبت الوزارة عبر موقع «X» أن المساءلة أمر بالغ الأهمية لمنع وقوع الفظائع ولضمان السلام.

وذكر رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: «أن اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق».

إسرائيل: قرار المحكمة مشين ومنافق

وعلى جانب آخر، علقت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن مصدر مقرب من نتنياهو أنه في حالة صدور مذكرات اعتقال لقادة الاحتلال ستكون وصمة عار على نطاق عالمي.

وزعم مسؤولون إسرائيليون كبار داخل الاحتلال الإسرائيلي، أن قرار المدعي العام للجنائية الدولية مشين ومنافق.

وتشمل الجرائم المتهم بها قادة الاحتلال الإسرائيلي، تجويع المدنيين وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذي بالمدنيين والقتل العمد التى تؤدي إلى إبادة جماعية.