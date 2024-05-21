أحمد سعد يحتفل بتحقيق دويتو «سبب فرحتي» 50 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفل الفنان أحمد سعد مع جمهوره عبر «ستوري» حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق الدويتو الغنائي «سبب فرحتي» الذي جمعه مع أصالة 50 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي للأغنية، والذي يحمل صورته مع أصالة معلقًا: «سبب فرحتي تحقق 50 مليون مشاهدة على يوتيوب».

«سبب فرحتي» لأحمد سعد تتصدر الترند

يذكر أنه بعد ساعات قليلة من إصدار أحمد سعد لأغنية «سبب فرحتي» مع أصالة، احتلت الترند، فيما احتفل في ذلك الوقت عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنشر البوستر الدعائي للأغنية معلقًا: «سبب فرحتي في أقل من يوم تصدر الترند رقم 2 في مصر والسعودية والكويت، وترند رقم 7 على مستوى العالم».

دويتو «سبب فرحتي» لأحمد سعد وأصالة

وأحيا الثنائي أحمد سعد وأصالة حفل غنائي ناجح في «هلا فبراير»، ضمن فعاليات عيد الحب، حيث قدما لأول مرة دويتو «سبب فرحتي»، من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو.