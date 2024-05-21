انخفاض درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية والغربية بنحو 3 درجات عن القيم العظمى المسجلة أمس.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّ الموجة شديدة الحرارة ما زالت مستمرة حتى الخميس المقبل، مشيرة إلى أنّ ذروتها كانت أمس حيث سجلت العظمى على معظم محافظات الدلتا وشمال البلاد 41 درجة، ومع مساء أمس انكسر تأثير الموجة الشديدة الحرارة والتي انخفضت 3 درجات.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأنّه رغم انخفاض الحرارة عن أمس، نظل نعاني من طقس شديد الحرارة حتى الخميس المقبل، لذا يجب الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس، والحرص على شرب المياه المبردة وارتداء الملابس القطنية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الحرارة العظمى 38 والصغرى 24

العاصمة الإدارية: العظمى 39 الصغرى 23

6 أكتوبر: العظمى 39 الصغرى 22

بنها: العظمى 37 الصغرى 22

دمنهور: العظمى 35 الصغرى 22

وادي النطرون: العظمى 38 الصغرى 22

الزقازيق: العظمى 38 الصغرى 22

شبين الكوم: العظمى 37 الصغرى 22

الإسماعيلية: العظمى 39 الصغرى 22

السويس: العظمى 39 الصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 32 الصغرى 22

مطروح: العظمى 32 الصغرى 23

العلمين: العظمى 33 الصغرى 21