تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومنة الشرقاوي ومحمد الشاذلي، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة، كما يشهد طريق الكورنيش كثافة مرورية من شارع المظلات حتى منطقة وسط البلد، إضافة إلى الكورنيش المتجه إلى المؤسسة يشهد بعض الكثافات البسيطة.

وتوجد كثافات مرورية متحركة على كوبري أكتوبر حتى ميدان العباسية، كما توجد سيولة مرورية في شارع غمرة، ومحور النصر يشهد كثافات مرورية وصولا إلى المنصة.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى الزواية الحمراء بعض الكثافات المرورية، كما شهد بعض المناطق من كورنيش النيل زحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح.

الحالة المرورية في الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد طريق الدائري بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كما بدأت تتكون بعض الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان.

وتوجد كثافات مرورية بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى منطقة بولاق وإمبابة.