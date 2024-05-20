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تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والميادين.. كثافات على كورنيش النيل

كتب:

نرمين عفيفي
12:06 م | الإثنين 20 مايو 2024
تفاصيل الحالة المرورية

تفاصيل الحالة المرورية

شهد كورنيش النيل كثافات متحركة، بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلاد، وتستمر الكثافات في الاتجاه المعاكس، حتى الوصول إلى شارع رمسيس وامتداده، وفقا لما  استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف. 

وظهرت سيولة مرورية بطريق صالح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة، وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش، فقد انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان.

افتتاح التوسعة الخاصة بالشارع 

ويشهد ميدان مصطفى محمود سيولة مرورية، بعد افتتاح التوسعة الخاصة بالشارع عقب الانتهاء من محطة مترو الأنفاق، وتُتاح السيولة ذاتها في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان.

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