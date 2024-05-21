مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض في جامعة بني سويف 

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض بعنوان «مجالات التوصيف والتطبيقات البيئية والصناعية لمواد الربط الجيوبوليمرية»، للباحث أحمد صلاح أحمد، المعيد بقسم الثروة المعدنية.

دخول قطاع الدراسات العليا بكلية علوم الأرض حيز التنفيذ

وأعرب رئيس الجامعة خلال بيان صحفي اليوم، صادر عن إدارة الإعلام بجامعة بني سويف، عن سعادته بدخول قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية حيز التنفيذ على أرض الواقع لإثراء البحث العلمي في مجال علوم الأرض بتخصصاتها المتعددة، والتي تعد باكورة الانتاج العلمي للهيئة المعاونة بالكلية منذ إنشائها.

رئيس جامعة بني سويف: يقاس تقدم الأمم بالبحث العلمي

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للباحث ولإدارة الكلية متمنياً العمل على دعم وتطوير قطاع الدراسات العليا بالكلية لإثراء المكتبة العلمية، ودعم الباحثين المهتمين بعلوم الأرض خاصة، وأن تقدم الأمم يقاس بمدى تقدمها ونهضتها بمستوى البحث العلمي، ومدى مواكبته لأحدث ما توصل إليه العلم ومدى الاستفادة من نتائجه وتطبيقه في الواقع.

وتناولت رسالة الباحث دراسة وتحليل مواد الربط الجيوبوليمرية المنخفضة التكلفة، التي تُصنع من الموارد الطبيعية المتاحة بشكل كبير، إضافةً إلى استكشاف مصادر مختلفة للنفايات الصلبة الصناعية وتطبيقاتها المحتملة في البيئة والصناعة.