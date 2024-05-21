خدمات وكشوفات طبية بالمجان في عدد من المحافظات.. اعرف أبرز الأماكن

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مجاني.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل الطبية اليوم وغدا الأربعاء للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قوافل طبية

ومن الخدمات التي ستوفرها القوافل الطبية، خدمات:

نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة

الأطفال

الباطنة

الأنف والأذن

العظام

الجراحة

الرمد

الأسنان

القلب

الجلدية

خدمات الأشعة والتحاليل

أماكن القوافل الطبية

ويتمّ توفير القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة، بمحافظات الإسكندرية - الجيزة - أسيوط:

- وحدة طبية مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية.

- هرم سيتي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

- الشتانيو مركز صدفة بمحافظة أسيوط.

وتوفر قوافل حياة كريمة الطبية خدمة الكشف المجاني، بالإضافة إلى الصيدليات لصرف العلاجات مجانا للأهالي الأكثر احتياجا، وفي حال وجود مواطن يحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو إجراء عملية جراحية يتمّ نقله للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتلقي العلاج المجاني.