أحمد داش: كرة القدم ساعدتني في التمثيل.. والتحضير لـ مسار إجباري استغرق وقتا

قال الفنان أحمد داش إنَّ ممارسته لكرة القدم في نادي إنبي مكّنته من الاحتكاك بمستويات اجتماعية مختلفة ساعدته في التمثيل، لافتًا إلى أنَّ دوره في «مسار إجباري» أعد له منذ فترة طويلة لمعرفة تفاصيل انفعالاته بدقة على عكس ما حدث في أولى تجاربه فيلم «لا مؤاخذة» وقت أن كان عمره 13 عامًا.

أحمد داش يتحدث عن كواليس مسلسل مسار إجباري

أضاف داش، في مداخلته مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى أنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدعمه منذ اليوم الأول لاختيار فكرة «مسار إجباري».

تفاصيل قصة مسلسل مسار إجباري

مسار إجباري تدور أحداثه حول حسن وحسين شابين في مقتبل العمر عكس بعض تماماً في كل شيء، يكتشفان أنّهما شقيقان بعد أن صرح لهما والدهما بالسر الذي ظل دائماً يحاول التستر عليه، تجمعهما جريمة قتل واحدة تضطرهما للتعاون معاً، فهل ينجحان في حل اللغز، أم يقف اختلافهما عقبة في طريقهما.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجوري بكر، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، والعمل من معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان