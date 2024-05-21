عضو بـ«النواب» تطالب بوقف تراخيص تشغيل شركات النقل الذكي لحماية المواطنين

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بوقف تراخيص تشغيل شركة أوبر ومثيلاتها، التي تعمل بالتطبيقات الذكية، لحين التزامها بإجراءات الحفاظ على حياة المواطنين.

الالتزام بضوابط التشغيل

وقالت سلامة في تصريحات صحفية، أنه خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به، شددت على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل، المتمثلة في تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تضمن حسن السير والسلوك؛ وإجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري؛ فضلا عن تركيب كاميرات داخل السيارات العاملة في هذا المجال.

وأشادت سلامة بتأكيد لجنة الاتصالات في توصياتها على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل، وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

دور وزارة النقل

كانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أوصت اللجنة بإلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019؛ فضلا عن إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية.