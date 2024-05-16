برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول تكرار حوادث الفتيات مع شركات النقل الذكي

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بشأن تكرار حوادث تهديد الفتيات بالقتل من شركات النقل الذكي، وذلك على خلفية واقعة الاعتداء البشعة الجديدة من أحد العاملين بإحدى شركات النقل الذكي، ما يستلزم وقفة جادة لمنع تكرارها.

حوادث شركات النقل الذكي

وقالت «زرق الله»، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إنه بعد حادثة محاولة خطف حبيبة الشماع، والتي أودى بحياتها سائق بشركة «أوبر»، وثبت تعاطيه للمخدرات، تعرضت فتاة أخرى خلال الأيام الماضية لحادثة تحرش وضرب وتهديد بالقتل من سائق آخر يعمل لدى نفس الشركة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أخت المجني عليها نشرت التفاصيل على حسابها على «إنستجرام»، وتمكنت النيابة من القبض على السائق.. وتساءلت النائبة «هل سيستمر التعامل مع حالات الخطف على أنها حالات فردية؟.. ويأي التصرف اللاحق بعد فوات الآوان؟».

سياسات وإجراءات حماية

وشددت «رزق الله» على ضرورة أن تفرض الدولة سياسات وإجراءات حماية فعالة لتطبق في جميع وسائل المواصلات، سواء العامة أو الخاصة، وتركيب كاميرات في الميكروباصات، والميني باصات، وفي السيارات التابعة لشركات التوصيل الخاصة، مع وجود إمكانية مشاركة بث تسجيل الكاميرات الفوري للأجهزة الأمنية، أو لأي جهة أو شخص.