اعرف حقك.. حالات إلغاء ترخيص شركات النقل الذكي التشاركي وطريقة اختيار السائقين

شهدت الفترة الأخيرة تجاوز عدد من سائقى شركات النقل التشاركي تجاه الركاب، وكان آخرهم واقعة محاولة أحد السائقين التعدي على فتاة التجمع، وذلك تحت تهديد السلاح، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، حالات إلغاء ترخيص تلك الشركات وما هي آليات اختيار السائقين بها، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

حالات إلغاء ترخيص الشركة

وجاءت حالات إلغاء ترخيص شركات النقل التشاركي كالتالي:

- حال إفلاس الشركة أو تعسرها.

- حال قيام الشركة سواء بالتنازل عن الرخصة بأكملها أو حتى جزء من الرخصة، بدون حصولها على موافقة من جانب وزارة النقل .

- إذا تم إثبات أنها حصلت على الرخصة عن طريق التحايل.

طريقة اختيار السائقين؟

أما عن طريقة اختيار السائقين بالشركات، فإن الشركة ملزمة بحسن اختيار السائقين سواء على المستوى الخلقي أو المهني، إلى جانب قيام تلك الشركات بإجراء فحص على عينات عشوائية بشكل شهري على السائقين وذلك على نفقتها الخاصة، كما أنه يجوز لوزارة النقل أن تطلب من الشركة عينة عشوائية لبعض السائقين سواء لدي القومسيون الطبي أو أي مركز طبي يكون معتمداً من وزارة الداخلية.

ويجب على مختلف الشركات الالتزام الكامل بالإنهاء بشكل فوري للتعاقد مع أي سائق يثبت عليه تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات من خلال النتائج الإيجابية لأى من الفحوصات الطبية.

كما يجب على الشركة أيضاً الالتزام بتقديم شهادة تفيد بحصول السائق على تدريب وتأهيل بمعرفتها بشأن التعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.