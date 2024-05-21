عامل مزلقان يخاطر بحياته لإنقاذ طفل من أمام القطار بالمنوفية.. ما القصة؟

شهدت قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، واقعة كادت أن تنتهي بشكل مأساوي لولا تدخل عامل مزلقان لإنقاذ حياة طفل عمره 4 سنوات، قبل أن يدهسه قطار «الشهداء - كفر الزيات»، المار بقرية دنشواي بالقرب من المزلقان.

تفاصيل إنقاذ حياة طفل من أمام القطار

وتبين أن الرجل الذي أنقذ الطفل يدعى رضا محمد أبو ثريا 50 عامًا، يقيم في قرية كفر حشاد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بعد إغلاق المزلقان وأثناء جلوسه في غرفته لاحظ اقتراب طفلين من القطار، وعندما خرج لوح بيديه لإبعادهما، ولكن أحدهما لم يستجب، وذهب باتجاه القطار فلم يتردد «رضا» في المخاطرة بحياته لإنقاذ الطفل.

العناية الإلهية أنقذتهم

وتابع «رضا»، أنه عندما ذهب لإنقاذ الطفل وكان بينه وبين القطار 5 أمتار فقط، وكاد أن يدهسه القطار ولكنه لم يأبه لحياته مقابل إنقاذ روح الطفل الذي لم يتخطى 4 سنوات من عمره.

وأشار إلى أن إنسانيته هي التي دفعته إلى إنقاذ هذا الطفل دون تردد أو تفكير.