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محافظ المنوفية يوجه بسرعة إصلاح أعمدة الضغط العالي في قرية كفر الشيخ

كتب:

عصام علم الدين
12:25 م | الأحد 19 مايو 2024
محافظ المنوفية يتلقي المواطنين

محافظ المنوفية يتلقي المواطنين

التقى، صباح اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في مكتبه، بعدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، حيث استمع إلى طلب عدد من أهالي قرية كفر الشيخ شحاتة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، والذين يتضررون من استمرار انقطاع التيار الكهربائى بسبب عطل بأعمدة الضغط العالي، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس قطاع كهرباء المنوفية هاتفياً بسرعة اتخاذ اللازم وإزالة أسباب الشكوى.

صرف مساعدة مالية لحالة إنسانية 

وأمر محافظ المنوفية، بصرف مساعدة مالية عاجلة ولحوم لمواطن بناحية صراوة بمركز ومدينة أشمون لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة له، كما أجرى المحافظ اتصالا تليفونيا بمدير مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة «جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري»، لاتخاذ إجراءات عاجلة والتدخل الطبي لمواطنة من ناحية حي شرق شبين الكوم تعاني من ظروف صحية صعبة.

الاستجابة لمطالب المواطنين 

ووجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص عدد من شكاوى يتضرر أصحابها من تعدى أحد جيرانهم على قطعة أرض خاصة بهم بالمخالفة للقانون، ومواطن من ناحية بركة السبع يتضرر من قيام أحد جيرانه بمنعه من تنفيذ رخصة بناء خاصه به، فيما أحال المحافظ طلب مواطن بناحية ميت برة بقويسنا إلى المستشار القانونى لإبداء الرأي والعرض عليه لإتخاذ اللازم، وقد أكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين .

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بقلم عصام علم الدين