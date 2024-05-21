السكة الحديد تتيح آليات جديدة لصرف تذاكر قطارات عيد الأضحى الإضافية

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات مهمة بشأن تشغيل القطارات الإضافية في عيد الأضحى المبارك 2024، مشددة على المهندسين رؤساء الإدارات المركزية لقطاع المسافات الطويلة والمناطق الاستعداد والتنبيه بتعيين قوة الجر والعربات اللازمة لهذا التشغيل خلال الفترة من 10 يونيو حتى 27 من نفس الشهر.

ملاحظة الصرف في حالة الزحام

وشددت الهيئة، في مستند حصلت عليه «الوطن»، على ضرورة فتح جميع الشبابيك لصرف التذاكر بالمحطات، وعلى رؤساء مكاتب التذاكر شخصيًا ملاحظة الصرف في حالة الزحام وتشغيل المساعدات لفك الزحام، مؤكدة على رؤساء ومشرفي الأبواب استخراج تذاكر السفر بالقطارات «إيراد 13» وهي تذاكر ورقية بموجب دفتر مع الكمسارية، بأجر السفر المستحق بدون المصاريف الإضافية العادية المقررة حاليًا على القطارات وغير مقرر السفر عليها بنظام الحجر مقدمًا ولا يجوز تواجدهم بجوار شبابيك التذاكر مطلقًا.

وأكدت الهيئة على ضرورة فرز جميع القطارات الاعتيادية والعلاوة بمعرفة مشرفي القطارات والشغالين مع فرق المساعدات ورؤساء ومشرفي القطارات قبل قيامها من المحطات الابتدائية والتأكد من عدم وجود ركاب بدون تذاكر وكل من يوجد بدون تذاكر أو يخول له حق السفر يستخرج له تذكرة سفر بالقطارات «إيراد 13» مع المصاريف الإضافية العادية وذلك عقب قيام القطارات من المحطات المقرر الوقوف بها.

كما شددت الهيئة على إدارة شرطة السكة الحديد بضرورة اتخاذ اللازم نحو المعاونة في الرقابة ومنع دخول ركاب بدون تذاكر، ومراقبة الحالة على الشبابيك تأمين جميع القطارات ومنع الباعة الجائلين من ركوبها ومنع ركوب الجمهور من الأحواش.

انتظام حركة مسير القطارات

وشدد على مديري العموم ومديري الإدارات ومفتشي النقل والحركة ضرورة التواجد بمحطات القيام والمحطات المركزية لمراقبة الحالة، وتصريف الزحام بها والعمل على راحة الجمهور وإعداد التعليمات المحلية لجميع المختصين لتنفيذ التعليمات بكل دقة ومراقبة انتظام حركة مسير القطارات، وعلى قطاعي المسافات الطويلة وصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة والمناطق والمنطقة المركزية تشغيل ووحدات ووسط وغرب الدلتا والوسطة والجنوبية الاستعداد لهذا التشغيل.