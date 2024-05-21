خالد الجندي: يجب على القراء عدم الانشغال بغير كتاب الله فالقرآن غيور عليهم

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القراء في حالة جهاد دائم بكتاب الله عز وكل، داعيا قراء القرآن المصريين إلى استعادة ريادة مصر في هذا المجال.

الجندي: القارئ مطالب بالانشغال بكتاب الله فقط

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال كلمة القاها ضمن فاعليات المؤتمر الأول لأهل القرآن، بحضور كبار القراء، وقيادات الإذاعة المصرية، إن بعض الدول انتشرت وتسيّدت بعد أن غزت أصوات قرائها في بعض الأحيان، لافتا إلى وجود فترات غابت فيها الريادة في هذا المجال عن جمهورية مصر العربية، والآن جاء دور القراء المصريين لاستعادة هذه الريادة مرّة أخرى.

وأشار إلى أنّ القراء ممثلين لوَحي المولى عز وجل، مشددا على أنه يجب على القراء عدم الانشغال بغير كتاب الله، فالقرآن غيور عليهم.

الجندي: كونوا دعاة لله بقرآنه

وطالب «الجندي» القراء المصريين بالإخلاص والتركيز في المهمة الموكلة إليهم، وقال: «وقرتم القرآن فوقركم الله، كونوا دعاة لله بقرآنه، فأنتم تحملون طرف الخيط في حفظ كتاب الله».

فاعليات المؤتمر الأول لأهل القرآن

يعقد المؤتمر الأول لأهل القرآن في مسجد النور بالعباسية، اليوم الثلاثء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد نوار رئيس الإذاعة، والشيخ محمد حشاد نقيب القراء، وخالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومئات الأئمة وقراء القرآن.