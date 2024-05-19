اقرأ في عدد الوطن غدا.. تراث مصر الملهم للعالم
كتب:
عمرو هلال
07:46 م | الأحد 19 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الإثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مدبولي»: نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وفرص العمل
- المتاحف.. تراث مصر الملهم للعالم
- وزيرة الثقافة: فرصة لجميع الفئات للتعرف على «رموز مصر» وما قدموه للوطن
- رئيس «الفنون التشكيلية»: لدينا 27 مركز إشعاع ثقافي.. وخطة لتطوير المتاحف
- «عبدالناصر» يوثق سيرة «الزعيم» و«مصطفى كامل» يحكي قصة نضاله
- «نجيب محفوظ» مركز للإبداع.. و«أم كلثوم» يضم أهم مقتنياتها
- «القاهرة الإخبارية»: مروحية الرئيس الإيراني تتعرض لحادث
- وسائل إعلام إيرانية: ادعوا لـ«رئيسي».. الدفع بقوات الإنقاذ لموقع التحطم.. واجتماع طارئ للحكومة
- مصر خارج قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية
- الفصائل: «الرصيف الأمريكي» تشريع للحصار وخداع للرأي العام العالمي وسيكون هدفنا للمقاومة
«شحاتة»: القرار يؤكد سعي الدولة لمزيد من الحماية والرعاية للعمال
- جرائم إسرائيل تتواصل.. والصراعات تهدد حكومة «نتنياهو»
- «ألعاب القوى» بسواعد الأبطال تُرسم الآمال
- اهتمام رئاسي بـ«ذوي الهمم».. وبرامج لتأهيل اللاعبين نفسيا قبل «باريس 2024»
- «محمد» مصنَّف «الثاني عالميا».. و«إبراهيم» يتربع على عرش اللعبة بأفريقيا
- طوارئ في «الأحمر» قبل مواجهة الترجي الثانية في النهائي الأفريقى وتجهيز بديل «معلول»
- «الأبيض» يبدأ التحضير لـ«فيوتشر» و«جوميز» يجهز «السعيد وماهر»
الصفحة الثانية
- 12 مليون مستفيد من المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
- «طه»: ميكنة الملف الطبي لكل مواطن ليسمح بشمولية تلقيه الخدمات.. و«تدريب الأطقم من الأطباء والممرضين والفنيين على المنظومة» أبرز التحديات
- «تاج الدين»: توجيهات رئاسية بسرعة تطبيق «المنظومة» في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية
- «التخطيط»: 4 مليارات جنيه لـ 277 مشروعا بقنا
- «الإسكان» تستعرض تجربة مصر فى عمران المدن بواشنطن
- «التضامن الاجتماعى»: مباحثات مع «العمل الدولية» للتصدى لـ«عمالة الأطفال»
- «الهجرة»: «الجمهورية الجديدة».. العصر الذهبي للمرأة المصرية
- وزير الري: إجراءات فورية لمواجهة زراعات الأرز المخالفة
الصفحة الثالثة
- مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط وشرق رفح الفلسطينية و«الأورومتوسطي»: اجتياح المدينة ينهي الملاذ الأخير للنازحين
- «تسونامي الخلافات» يضرب حكومة الاحتلال بعد 225 يوما من حرب غزة
- «جانتس»: أقلية صغيرة تقود سفينة إسرائيل إلى المجهول وهناك حاجة ضرورية للتغيير الفوري.. و«كرعي»: حكومة الحرب أصبحت يسارية.. و«بن غفير»: «جانتس» قائد صغير ومخادع كبير
- مجلس النواب يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء وتطوير المنشآت الصحية
- وزير المالية: حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص
الصفحة الرابعة
- الوطن تحتفي بـ«اليوم العالمى للمتاحف».. تراث مصر الملهم للعالم
- كنوز فنية وتاريخية ومراكز إشعاع حضارية لتعزيز التواصل بين الأجيال
- «عبدالناصر».. توثيق سيرة «الزعيم» وعلاقاته مع قادة العالم
- «طه حسين».. تراث عميد الأدب العربي
الصفحة الخامسة
- «نجيب محفوظ».. مركز للإبداع يُخلّد سيرة الأديب العالمي
- «أم كلثوم».. نظارة بالألماس وأوسمة ونياشين مقدّمة من حكومات عربية
- «أحمد شوقي».. 1153 قطعة من متعلقاته في «كرمة ابن هانئ»
- «محمود خليل وحرمه».. صرح للفن التشكيلي في العالم
- «السيرة الهلالية».. «الأبنودي» يوثق أكبر عمل أدبي في التراث الشعبي
- «الفن المصري الحديث».. «درة» متاحف الشرق الأوسط ويضم قطعا نادرة
- «مصطفى كامل».. قصة «نضال حتى الموت» ضد الاحتلال البريطاني
- رئيس «الفنون التشكيلية»: المتاحف الثقافية تزخر بـ«كنوز نادرة» وأعمال رواد الفنون
الصفحة السادسة
- «ألعاب القوى» بسواعد الأبطال تُرسم الآمال
- «تأهيل اللاعبين».. برامج دعم نفسي قبل «باريس 2024»
- «محمد».. مصنَّف «الثاني عالميا».. ويسعى لتحقيق طموحه
- «إبراهيم».. حقق 3 ميداليات بارالمبية وتربع على عرش أفريقيا
- «جمعة».. حصل على برونزية بطولة العالم فى فرنسا
- المدرب العام: بطولات «ذوي الهمم» تحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية
الصفحة السابعة
- الحسم في القاهرة
- طوارئ في الأهلى قبل مواجهة الترجي الثانية في النهائى الأفريقى.. وتجهيز بديل علي معلول
- الزمالك يبدأ التحضير لـ«فيوتشر» و«جوميز» يجهز «السعيد وماهر»
- 3 مباريات بالجولة 24 من دورى Nile.. أبرزها صدام زد مع الاتحاد
- باير ليفركوزن يواصل التألق ويتوج بالدوري الألماني دون هزيمة.. و51 مباراة شاهدة على تألق كتيبة تشابي ألونسو
الصفحة الثامنة
- في ذكرى وفاته.. سمير غانم «نجم» الملتقى الدولي للكاريكاتير 2024
- «تعيش أنت يا.. سمورة»
- «آل باتشينو» يعيد واقعة خطف حقيقية من 50 سنة «24 قيراط»
- «منحل ع السطح».. «مجدي» وأولاده على خطى الأجداد.. 150 سنة «عسل»
- «ارضى بنصيبك».. نصيحة طلاب كفر الشيخ للمجتمع
- 40 عارضة أزياء يتنافسن في الغردقة