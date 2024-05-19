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اقرأ في عدد الوطن غدا.. تراث مصر الملهم للعالم

كتب:

عمرو هلال
07:46 م | الأحد 19 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الإثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى 

- «مدبولي»: نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وفرص العمل 

- المتاحف.. تراث مصر الملهم للعالم

- وزيرة الثقافة: فرصة لجميع الفئات للتعرف على «رموز مصر» وما قدموه للوطن

- رئيس «الفنون التشكيلية»: لدينا 27 مركز إشعاع ثقافي.. وخطة لتطوير المتاحف

- «عبدالناصر» يوثق سيرة «الزعيم» و«مصطفى كامل» يحكي قصة نضاله

- «نجيب محفوظ» مركز للإبداع.. و«أم كلثوم» يضم أهم مقتنياتها

- «القاهرة الإخبارية»: مروحية الرئيس الإيراني تتعرض لحادث

 - وسائل إعلام إيرانية: ادعوا لـ«رئيسي».. الدفع بقوات الإنقاذ لموقع التحطم.. واجتماع طارئ للحكومة

- مصر خارج قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية 

- الفصائل: «الرصيف الأمريكي» تشريع للحصار وخداع للرأي العام العالمي وسيكون هدفنا للمقاومة

«شحاتة»: القرار يؤكد سعي الدولة لمزيد من الحماية والرعاية للعمال

- جرائم إسرائيل تتواصل.. والصراعات تهدد حكومة «نتنياهو»

- «ألعاب القوى» بسواعد الأبطال تُرسم الآمال

- اهتمام رئاسي بـ«ذوي الهمم».. وبرامج لتأهيل اللاعبين نفسيا قبل «باريس 2024»

- «محمد» مصنَّف «الثاني عالميا».. و«إبراهيم» يتربع على عرش اللعبة بأفريقيا

- طوارئ في «الأحمر» قبل مواجهة الترجي الثانية في النهائي الأفريقى وتجهيز بديل «معلول»

- «الأبيض» يبدأ التحضير لـ«فيوتشر» و«جوميز» يجهز «السعيد وماهر»

الصفحة الثانية

- 12 مليون مستفيد من المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

- «طه»: ميكنة الملف الطبي لكل مواطن ليسمح بشمولية تلقيه الخدمات.. و«تدريب الأطقم من الأطباء والممرضين والفنيين على المنظومة» أبرز التحديات 

- «تاج الدين»: توجيهات رئاسية بسرعة تطبيق «المنظومة» في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية 

- «التخطيط»: 4 مليارات جنيه لـ 277 مشروعا بقنا

- «الإسكان» تستعرض تجربة مصر فى عمران المدن بواشنطن 

- «التضامن الاجتماعى»: مباحثات مع «العمل الدولية» للتصدى لـ«عمالة الأطفال» 

- «الهجرة»: «الجمهورية الجديدة».. العصر الذهبي للمرأة المصرية

- وزير الري: إجراءات فورية لمواجهة زراعات الأرز المخالفة

الصفحة الثالثة

- مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط وشرق رفح الفلسطينية و«الأورومتوسطي»: اجتياح المدينة ينهي الملاذ الأخير للنازحين

- «تسونامي الخلافات» يضرب حكومة الاحتلال بعد 225 يوما من حرب غزة

- «جانتس»: أقلية صغيرة تقود سفينة إسرائيل إلى المجهول وهناك حاجة ضرورية للتغيير الفوري.. و«كرعي»: حكومة الحرب أصبحت يسارية.. و«بن غفير»: «جانتس» قائد صغير ومخادع كبير

- مجلس النواب يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء وتطوير المنشآت الصحية

- وزير المالية: حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص

 الصفحة الرابعة 

- الوطن تحتفي بـ«اليوم العالمى للمتاحف».. تراث مصر الملهم للعالم

- كنوز فنية وتاريخية ومراكز إشعاع حضارية لتعزيز التواصل بين الأجيال

- «عبدالناصر».. توثيق سيرة «الزعيم» وعلاقاته مع قادة العالم

- «طه حسين».. تراث عميد الأدب العربي

الصفحة الخامسة

- «نجيب محفوظ».. مركز للإبداع يُخلّد سيرة الأديب العالمي

- «أم كلثوم».. نظارة بالألماس وأوسمة ونياشين مقدّمة من حكومات عربية

- «أحمد شوقي».. 1153 قطعة من متعلقاته في «كرمة ابن هانئ»

- «محمود خليل وحرمه».. صرح للفن التشكيلي في العالم

- «السيرة الهلالية».. «الأبنودي» يوثق أكبر عمل أدبي في التراث الشعبي

- «الفن المصري الحديث».. «درة» متاحف الشرق الأوسط ويضم قطعا نادرة

- «مصطفى كامل».. قصة «نضال حتى الموت» ضد الاحتلال البريطاني

- رئيس «الفنون التشكيلية»: المتاحف الثقافية تزخر بـ«كنوز نادرة» وأعمال رواد الفنون

الصفحة السادسة

- «ألعاب القوى» بسواعد الأبطال تُرسم الآمال

- «تأهيل اللاعبين».. برامج دعم نفسي قبل «باريس 2024»

- «محمد».. مصنَّف «الثاني عالميا».. ويسعى لتحقيق طموحه

- «إبراهيم».. حقق 3 ميداليات بارالمبية وتربع على عرش أفريقيا

- «جمعة».. حصل على برونزية بطولة العالم فى فرنسا 

- المدرب العام: بطولات «ذوي الهمم» تحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية 

الصفحة السابعة

- الحسم في القاهرة

- طوارئ في الأهلى قبل مواجهة الترجي الثانية في النهائى الأفريقى.. وتجهيز بديل علي معلول 

- الزمالك يبدأ التحضير لـ«فيوتشر» و«جوميز» يجهز «السعيد وماهر»

- 3 مباريات بالجولة 24 من دورى Nile.. أبرزها صدام زد مع الاتحاد

- باير ليفركوزن يواصل التألق ويتوج بالدوري الألماني دون هزيمة.. و51 مباراة شاهدة على تألق كتيبة تشابي ألونسو 

الصفحة الثامنة

- في ذكرى وفاته.. سمير غانم «نجم» الملتقى الدولي للكاريكاتير 2024 

- «تعيش أنت يا.. سمورة» 

- «آل باتشينو» يعيد واقعة خطف حقيقية من 50 سنة «24 قيراط»

- «منحل ع السطح».. «مجدي» وأولاده على خطى الأجداد.. 150 سنة «عسل»

- «ارضى بنصيبك».. نصيحة طلاب كفر الشيخ للمجتمع 

- 40 عارضة أزياء يتنافسن في الغردقة 

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