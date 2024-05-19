اقرأ في عدد الوطن غدا.. تراث مصر الملهم للعالم

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الإثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مدبولي»: نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وفرص العمل

- المتاحف.. تراث مصر الملهم للعالم

- وزيرة الثقافة: فرصة لجميع الفئات للتعرف على «رموز مصر» وما قدموه للوطن

- رئيس «الفنون التشكيلية»: لدينا 27 مركز إشعاع ثقافي.. وخطة لتطوير المتاحف

- «عبدالناصر» يوثق سيرة «الزعيم» و«مصطفى كامل» يحكي قصة نضاله

- «نجيب محفوظ» مركز للإبداع.. و«أم كلثوم» يضم أهم مقتنياتها

- «القاهرة الإخبارية»: مروحية الرئيس الإيراني تتعرض لحادث

- وسائل إعلام إيرانية: ادعوا لـ«رئيسي».. الدفع بقوات الإنقاذ لموقع التحطم.. واجتماع طارئ للحكومة

- مصر خارج قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية

- الفصائل: «الرصيف الأمريكي» تشريع للحصار وخداع للرأي العام العالمي وسيكون هدفنا للمقاومة

«شحاتة»: القرار يؤكد سعي الدولة لمزيد من الحماية والرعاية للعمال

- جرائم إسرائيل تتواصل.. والصراعات تهدد حكومة «نتنياهو»

- «ألعاب القوى» بسواعد الأبطال تُرسم الآمال

- اهتمام رئاسي بـ«ذوي الهمم».. وبرامج لتأهيل اللاعبين نفسيا قبل «باريس 2024»

- «محمد» مصنَّف «الثاني عالميا».. و«إبراهيم» يتربع على عرش اللعبة بأفريقيا

- طوارئ في «الأحمر» قبل مواجهة الترجي الثانية في النهائي الأفريقى وتجهيز بديل «معلول»

- «الأبيض» يبدأ التحضير لـ«فيوتشر» و«جوميز» يجهز «السعيد وماهر»

الصفحة الثانية

- 12 مليون مستفيد من المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

- «طه»: ميكنة الملف الطبي لكل مواطن ليسمح بشمولية تلقيه الخدمات.. و«تدريب الأطقم من الأطباء والممرضين والفنيين على المنظومة» أبرز التحديات

- «تاج الدين»: توجيهات رئاسية بسرعة تطبيق «المنظومة» في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية

- «التخطيط»: 4 مليارات جنيه لـ 277 مشروعا بقنا

- «الإسكان» تستعرض تجربة مصر فى عمران المدن بواشنطن

- «التضامن الاجتماعى»: مباحثات مع «العمل الدولية» للتصدى لـ«عمالة الأطفال»

- «الهجرة»: «الجمهورية الجديدة».. العصر الذهبي للمرأة المصرية

- وزير الري: إجراءات فورية لمواجهة زراعات الأرز المخالفة

الصفحة الثالثة

- مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط وشرق رفح الفلسطينية و«الأورومتوسطي»: اجتياح المدينة ينهي الملاذ الأخير للنازحين

- «تسونامي الخلافات» يضرب حكومة الاحتلال بعد 225 يوما من حرب غزة

- «جانتس»: أقلية صغيرة تقود سفينة إسرائيل إلى المجهول وهناك حاجة ضرورية للتغيير الفوري.. و«كرعي»: حكومة الحرب أصبحت يسارية.. و«بن غفير»: «جانتس» قائد صغير ومخادع كبير

- مجلس النواب يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء وتطوير المنشآت الصحية

- وزير المالية: حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص

الصفحة الرابعة

- الوطن تحتفي بـ«اليوم العالمى للمتاحف».. تراث مصر الملهم للعالم

- كنوز فنية وتاريخية ومراكز إشعاع حضارية لتعزيز التواصل بين الأجيال

- «عبدالناصر».. توثيق سيرة «الزعيم» وعلاقاته مع قادة العالم

- «طه حسين».. تراث عميد الأدب العربي

الصفحة الخامسة

- «نجيب محفوظ».. مركز للإبداع يُخلّد سيرة الأديب العالمي

- «أم كلثوم».. نظارة بالألماس وأوسمة ونياشين مقدّمة من حكومات عربية

- «أحمد شوقي».. 1153 قطعة من متعلقاته في «كرمة ابن هانئ»

- «محمود خليل وحرمه».. صرح للفن التشكيلي في العالم

- «السيرة الهلالية».. «الأبنودي» يوثق أكبر عمل أدبي في التراث الشعبي

- «الفن المصري الحديث».. «درة» متاحف الشرق الأوسط ويضم قطعا نادرة

- «مصطفى كامل».. قصة «نضال حتى الموت» ضد الاحتلال البريطاني

- رئيس «الفنون التشكيلية»: المتاحف الثقافية تزخر بـ«كنوز نادرة» وأعمال رواد الفنون

الصفحة السادسة

- «ألعاب القوى» بسواعد الأبطال تُرسم الآمال

- «تأهيل اللاعبين».. برامج دعم نفسي قبل «باريس 2024»

- «محمد».. مصنَّف «الثاني عالميا».. ويسعى لتحقيق طموحه

- «إبراهيم».. حقق 3 ميداليات بارالمبية وتربع على عرش أفريقيا

- «جمعة».. حصل على برونزية بطولة العالم فى فرنسا

- المدرب العام: بطولات «ذوي الهمم» تحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية

الصفحة السابعة

- الحسم في القاهرة

- طوارئ في الأهلى قبل مواجهة الترجي الثانية في النهائى الأفريقى.. وتجهيز بديل علي معلول

- الزمالك يبدأ التحضير لـ«فيوتشر» و«جوميز» يجهز «السعيد وماهر»

- 3 مباريات بالجولة 24 من دورى Nile.. أبرزها صدام زد مع الاتحاد

- باير ليفركوزن يواصل التألق ويتوج بالدوري الألماني دون هزيمة.. و51 مباراة شاهدة على تألق كتيبة تشابي ألونسو

الصفحة الثامنة

- في ذكرى وفاته.. سمير غانم «نجم» الملتقى الدولي للكاريكاتير 2024

- «تعيش أنت يا.. سمورة»

- «آل باتشينو» يعيد واقعة خطف حقيقية من 50 سنة «24 قيراط»

- «منحل ع السطح».. «مجدي» وأولاده على خطى الأجداد.. 150 سنة «عسل»

- «ارضى بنصيبك».. نصيحة طلاب كفر الشيخ للمجتمع

- 40 عارضة أزياء يتنافسن في الغردقة