شواطئ الغردقة كاملة العدد بسبب ارتفاع درجة الحرارة «فيديو»

شهدت شواطئ الغردقة، اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين، للهروب من حرارة الصيف، بعد أن تخطت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، ورفعت الفنادق شعار «الشواطئ كاملة العدد»، رغم استمرار موسم امتحانات النقل بالثانوية العامة وامتحانات الشهادة الإعدادية بشتى المحافظات.

توافد الآلاف على شواطئ الغردقة

وكشف مصطفى نصار، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، عن توافد الآلاف من المصطافين على الشواطئ منذ الصباح، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث استقبلت الفنادق آلاف الوافدين، وفتحت الفنادق حمامات السباحة والشواطئ والألعاب المائية مبكراً للنزلاء.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

من جانبه، أكد محمد جمال مدير فندق سياحي بالغردقة، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق منذ بداية الإسبوع الجاري، جراء ارتفاع درجة الحرارة، لافتًا إلى زيادة الإقبال على الحجوزات طوال شهر مايو الجاري، نظرا لما تقدمه الفنادق من أسعار مخفضة تزامنا مع امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات النقل بالثانوية.

فنادق الغردقة

وأكد سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق الغردقة لاستقبال آلاف النزلاء طوال فصل الصيف، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى لها، وتصل لكامل طاقتها الاستيعابية مع بداية شهر يونيو المقبل مع انتهاء الامتحانات، إذ يمثل شهرا يوليو وأغسطس أعلى معدلات أسعار طوال فصل الصيف.

وبثت الوطن لايف من شواطئ الغردقة...