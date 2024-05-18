انطلاق فعاليات مسابقة أجمل عارضات الأزياء العالم في الغردقة (صور)

تتواصل اليوم فعاليات مسابقة أجمل عارضات الأزياء العالم 2024، التي تستضيفها مدينة الغردقة في عدد من المنتجعات السياحية الكبرى على الشواطئ، بمُشاركة 40 عارضة أزياء من 38 دولة؛ بهدف تنشيط السياحة في أكبر دعاية للمدن المصرية.

وكشفت حبيبة الشاعر رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن اليوم شهد منافسة قوية للفوز بمسابقة أجمل فستان، لافتة إلى أن الغردقة تستضيف فعاليات المسابقة في نسختها السادسة «توب موديلز» 2024 لاختيار أفضل عارضة أزياء في العالم لتنشيط السياحة في مصر.

40 عارضة أزياء

وأوضحت أن 40 عارضة أزياء من أجمل العارضات يُمثلن 38 دولة في العالم، تتنافس على لقب المسابقة التي تحظى بمتابعة عالمية واسعة النطاق، ومُتابعة من قنوات أجنبية ومجلات مُتخصصة.

وأوضحت أن المسابقة شهدت حضورا كبيرا من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات من نزلاء فنادق الغردقة، ما يُساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة.

تنشيط السياحة في الغردقة

وأشار سعيد عتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق المنظمة لفعاليات مسابقة عارضة أزياء العالم «توب موديلز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحفل الختامي يقام يوم 24 مايو الجاري، في منتج سياحي بالعين السخنة من أجل الإعلان عن الفائز باللقب والوصيفة