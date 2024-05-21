تعاون مصري سعودي لتعزيز حقوق العمال.. برنامج تأميني جديد وندوات تثقيفية

التقى عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، طارق المليجي، القنصل العام المصري في الرياض، وناصر بن عبدالعزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، في مقر اللجنة في العاصمة السعودية الرياض.

استهل حنفي اللقاء بالترحيب بالقنصل العام المصري والوفد المرافق، وشرح دور اللجنة الوطنية للجان العمالية في حماية حقوق العمال وتعزيز التوعية بواجباتهم.

وأكد الجريد أهمية اللجنة في توفير الحماية القانونية للعمالة الوطنية والأجنبية، وتنظيم ندوات ولقاءات داخل الشركات والأسواق الكبرى، لافتا إلى قرب افتتاح مركز لاستقبال الشكاوى والاستفسارات القانونية من العمال.

إحصائيات مهمة حول العمالة في السعودية

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، أن عدد العمال في المملكة يبلغ 12 مليون عامل، منهم 8 ملايين وافد، مشددا على أنّ 14 مارس 2021 كان يومًا تاريخيًا بصدور قانون «إلغاء نظام الكفيل» لتحسين أوضاع العمال.

برنامج تأميني جديد للعاملين في السعودية

وكشف الجريد عن قرب إطلاق برنامج تأميني للتأمين على الشركات في حالة الإفلاس لحماية حقوق العمال.، مؤكدا أنّ البرنامج يشرف عليه وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية.

تعاون القنصلية المصرية واللجنة الوطنية للجان العمالية

بدوره، أشاد السفير المليجي بالعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية، وبدور اللجنة الوطنية في حل مشاكل العمال، مؤكدا تعاون القنصلية مع اللجنة في التوعية بحقوق وواجبات العمالة المصرية وتقديم الاستشارات القانونية.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات وتنظيم ندوات وملتقيات لتثقيف العمال المصريين في المملكة، على أن تزوّد اللجنة الوطنية القنصلية بكتيبات تعريفية بدورها وكيفية الاستفادة من خدماتها، كما سيتم تنفيذ برنامج «اعرف حقك» للتوعية بحقوق العمال.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، تجسيدًا للتعاون المشترك لخدمة مصالح العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية.