تعاون بين الإفتاء و«السياحة» لموسم حج منظم: توعية شاملة للحجاج والمعتمرين

بدأت غرفة شركات السياحة المصرية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، التحضيرات لتنفيذ خطط توعوية شاملة للحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج والعمرة المقبل، وذلك انطلاقًا من حرص الطرفين على توفير رحلة حج وعمرة آمنة ومُنظمة لضيوف الرحمن.

وأكد شوقي علام استمرار جهود دار الإفتاء في شرح الدين الصحيح فيما يخص مناسك الحج والعمرة، من خلال مختلف الوسائل، مُشددًا على استعداد الدار لتقديم كافة الخدمات الدينية والتوعوية للحجاج والمعتمرين، وتلبية طلبات قطاع السياحة في هذا الشأن.

تعاون مُثمر

جاء هذا التعاون المثمر بعد لقاء جمع شوقي علام مفتي الديار المصرية، مع كل من ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات بحضور كبار مسؤولي دار الإفتاء.

مُقترحات وتوصيات

ناقش اللقاء سبل توفير أكبر قدر من التوعية الدينية للحجاج والمعتمرين المصريين، والإجابة على جميع استفساراتهم حول المناسك، ومنع أي ارتباك قد يواجهوه خلال رحلتهم.

وأثنى مسؤولو قطاع السياحة على جهود فضيلة المفتي واستجابته لطلبات القطاع، ومبادرته بتقديم كافة أشكال التوعية للحجاج والمعتمرين.

خطوات ملموسة

وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من الخطوات لتوعية الحجاج والمعتمرين، تشمل:

- توفير الدعاة: إرسال عدد من الدعاة لمرافقة الحجاج، خاصة في برامج الحج الاقتصادي والبري، لتقديم الإرشاد الديني والإجابة على تساؤلاتهم.

- ندوات توعوية: عقد ندوات ومحاضرات طوال رحلة الحج لشرح المناسك بشكل صحيح.

- مواد فيلمية: توفير مواد فيلمية من دار الإفتاء لشرح المناسك والإجابة على أسئلة الحجاج والمتعمرين، وعرضها في أماكن تواجد الحجاج.

- بث مباشر: بث مباشر على صفحات دار الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أيام الحج، خاصة في يوم عرفة وأيام التشريق، للإجابة على أسئلة الحجاج.

- برامج توعوية للعمرة: إعداد برامج توعوية مُخصصة للعمرة وبثها عبر مختلف الوسائل.

- مذكرة تفاهم: إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين لتحديد آليات التعاون بشكل أوضح.