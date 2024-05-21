الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن جدول مواعيد تدريبات المرشحين للترقي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن مواعيد التدريب والاختبار لفئة معلم خبير والمرشحين للترقي إلى كبير معلمين دفعة عام 2018م، على أن يبدأ التدريب بداية من 24 مايو الجاري ويستمر حتى 23 يونيو المقبل، ويبلغ إجمالي عدد الفئة المستهدفة للترقيات 161 ألف و239 معلما.

مواعيد التدريب لترقي المعلمين

وكشفت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن مواعيد التدريب والاختبار لترقي المعلمين والمحافظات المستهدفة وتتضمن التالي:

_ من يوم 24 مايو لأول يونيو، محافظات (القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد _السويس - دمياط - الدقهلية).

_ من 2 يونيو لـ9 يونيو: محافظات (القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية).

_ من 10 يونيو لـ16 من الشهر نفسه: محافظات (البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط) .

- من 17 يونيو لـ23 من الشهر نفسه: محافظات (سوهاج - قنا - أسوان - البحر الأحمر- الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الأقصر).