نموذج إجابة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الترم الثاني في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، نموذج إجابة امتحان الدراسات الاجتماعية للصف للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 القاهرة، الذي أداه الطلاب اليوم في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وتتضمن نموذج إجابة امتحان الدراسات الاجتماعية الترم الثاني القاهرة، أنه في السؤال الأول في الجغرافيا: سؤال الخريطة عليه درجتين، وسؤال صوب ما تحته خط 4 درجات لكل مفردة درجة، وسؤال بم تفسر عليه 4 درجات؟

أوضح نموذج إجابة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، أن السؤال الثاني في الجغرافيا وهو سؤال اختر عليه 4 درجات، وسؤال اذكر نتيجة واحدة عليه 3 درجات، أما الجزئية ج في السؤال الثاني عليها 3 درجات.

وأفاد نموذج إجابة امتحان الدراسات الاجتماعية بأنه بالنسبة لجزء التاريخ في الامتحان، إجابة سؤال الصواب والخطأ 10 درجات، وسؤال دلل بدرجتين، وسؤال اختر الاجابة الصحيحة 10 درجات، وسؤال لمن تنسب الأعمال من 3 درجات، وسؤال ماذا يحدث درجتين.