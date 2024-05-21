كاتب صحفي: إسرائيل تصر على ترويج مغالطات كبيرة لتجميل صورتها المشوهة

قال محمد علي حسن، الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يُصر منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، على ترويج مُغالطات كبيرة، ليس فقط بشأن إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، لكن هناك نقاط أخرى يحاول تصديرها لتجميل صورته المشهوهة بسبب قتل الأطفال والمدنيين في غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يواجه انقسامات داخل الحكومة

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الأخبار»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أن الاحتلال الإسرائيلي يواجه انقسامات داخل الحكومة، التي يرأسها بنيامين نتنياهو، وأيضا داخل الشارع الإسرائيلي، بشأن قضية أهالي الأسرى الإسرائيليين أو الرفض التام من قبل بعض المواطنين الإسرائيليين، في الانضمام إلى الجيش خلال عملياته على غزة؛ نظرًا لوضوح الصورة أمام الكثير من المجتمع الإسرائيلي.

أما بشأن المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، أردف «حسن»، أن إسرائيل تُروج بأن مصر هي من تُوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أنّ هذا كذب وافتراء من قبل حكومة الاحتلال والإعلام الإسرائيلي، وأنّ المسؤول الحقيقي عن عدم إدخال المساعدات هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يريد زيادة تجويع الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

إسرائيلي المسؤول الأول والأخير عن عدم إدخال المساعدات

وشدد محمد علي حسن، على أن «القطاع الفلسطيني أصبح مدمرا بشكل شبه كامل، كما أنّ هناك مناشدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول والأخير عن عدم إدخال المساعدات الإنسانية التي تهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني».