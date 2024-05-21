تارا عماد تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها بـ40 يوما: «نفسي تكون معايا»

كشفت الفنانة تارا عماد، عن تحقيقها أمنية والدتها، التي رحلت منذ 40 يوما، إذ قالت عبر منشور لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إنها استلمت باسبور أحد المناطق المستقلة التي تقع بدولة أوروبا.

ونشرت تارا عماد عددا من الصور وهي في منطقة الجبل الأسود التي تقع بدولة أوروبا، وتحمل باسبور هذه المنطقة كاشفة عن سعادتها بذلك، وكتبت «21 مارس هو يوم استقلال الجبل الأسود، يوم كانت والدتي تحبه ودائما ما تذكرني به، وفي شهر مارس الماضي وبعد مرور 40 يوما على وفاة والدتي حبيبتي استلمت جواز سفر الجبل الأسود».

تارا عماد تحقق أمنية والدتها

وتابعت: «ودي كانت أمنية والدتي منذ يوم ولادتي، كانت والدتي تحب مصر كثيرا، وعاشت بها معظم حياتها وقضت أجمل سنين وهي تستكشف مصر وتسافر جميع محافظتها، وبالرغم من ذلك إلا أن حبها لبلدها الجبل الأسود كان يزداد ويكبر أكثر وأكثر كل يوم، والذين يعرفون والدتي يعرفون جيدا مدى حبها لبلدها وانتمائها لها».

تارا عماد تحتفل باستلامها باسبورد الجبل الأسود

واستكملت: «هي التي غرست ذلك بداخلي، كبرت على حبي لوطني مصر وأيضا على حبي لموطني الثاني الجبل الأسود، وفي اليوم التي استلمت فيه جواز السفر، كنت أتمنى أن والدتي تكون معي وترى اللحظة التي عاشت تحلم بها، ولكني كنت أعرف أنها كانت موجودة ليس جسديا، ولكني شعرت بها وبحبها وهو يجري بداخلي، اليوم احتفل بحب والدتي لوطنها».