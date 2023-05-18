هيدي كرم: فخورة بمشاركة يارا السكري في مسابقة «ميس إيليت» بالغردقة

أكدت الفنانة هيدي كرم أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة «ميس إيليت»، المقامة في مدينة الغردقة بمصر عام 2023، أن مشاركة الفنانة يارا السكري في هذه المسابقة، أمر مهم جدا.

يارا السكري تشارك في مسابقة ميس إيليت

وأضافت أن إقامة مسابقة مثل ميس إيليت في مصر أمر مهم لدعم السياحة المصرية، مشيرة إلى أن منافسة فتاة مصرية في مسابقة تضم أكثر من 40 دولة حول العالم شيء يدعو للاهتمام والفخر.

يارا السكري تتنافس مع 40 دولة حول العالم

وأشارت هيدي كرم، في بيان إلى أن هناك عددا من المعايير الهامة التي يتم الحكم من خلالها في هذه المسابقة، وهي المعايير التي تمت وضعتها المسابقة منذ اليوم لها.

وتشارك يارا السكري بكونها المصرية الوحيدة التي تم اختيارها ضمن عددٍ هائل من المتقدمات لهذه المسابقة، بعد توافر كافة الشروط بها، ضمن 41 دولة أخرى منها «ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوغندا، السويد، أوكرانيا، صربيا، روسيا، البرتغال، رومانيا، بيرو، باكستان، لبنان واليابان وإيطاليا» وغيرها من الدول.