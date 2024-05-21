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أستاذ في العلوم السياسية: استمرار الحرب على غزة تنفيذ لمخطط الإبادة الجماعية

كتب:

منة شبانة
02:48 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
جهاد الحرازين

جهاد الحرازين

أكد جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ما يعبر عنه الحكومة المتطرفة التي لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها، من أجل تدمير كل ما يتعلق بالحياة في قطاع غزة.

تدمير كل مقومات الحياة 

وخلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أضاف أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 80 ألف، بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من المفقودين، وتدمير كل ما يتعلق بمقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني.

تنفيذ مخطط الإبادة الجماعية 

وتابع: «هناك حرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في محاولة لتنفيذ مخطط الإبادة الجماعية أو التهجير القسري، فنحن تعودنا على كل تلك السياقات المتأصلة لدى حكومة التطرف الإسرائيلي، على أن الأمر لن يتوقف فقط في قطاع غزة بل المنطقة بأكملها».

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