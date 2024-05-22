السينما تستقبل فيلمين جديدين اليوم.. عودة غادة عبد الرازق

تستقبل دور العرض السينمائية اليوم الأربعاء، فيلمين جديدين أحدهما للفنانة غادة عبد الرازق، ينضمان إلى قائمة الأفلام المنافسة في شباك التذاكر خلال الموسم الصيفي.

فيلم تاني تاني لغادة عبد الرازق

سيكون أحد الفيلمين هو فيلم تاني تاني الذي يشهد عودة الفنانة غادة عبد الرازق إلى السينما مجددا بعد غياب دام لسنوات طويلة ويشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد آدم وبيومي فؤاد وأمير صلاح الدين وثراء جبيل ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

فيلم بنقدر ظروفك لأحمد الفيشاوي

وهناك أيضا فيلم بنقدر ظروفك الذي يقدمه الفنان أحمد الفيشاوي بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم نسرين طافش ومي سليم وعارفة عبد الرسول ومحمد محمود وإبرام نشأت وعدد آخر من الفنانين.