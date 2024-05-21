الحزن يخيم على نادي الترجي قبل أيام من مواجهة الأهلى في القاهرة

فاجعة كبرى تعرض لها حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي، قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر استضاته على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل، لحسم بطل النسخة الحالية من المسابقة القارية للموسم الكروي 2023- 2024.

وفاة شقيق رئيس نادي الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

وأعلن نادي الترجي التونسي عبر حسابه الرسمي وفاة السيد الدهماني المؤدب شقيق رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المؤدب، في بيان رسمي.

وتقدم مجلس إدارة النادي التونسي والمسؤولين واللاعبين والعاملين، بخالص التعازي لرئيس النادي في فاجعة وفاة شقيقه.

مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا السبت المقبل

وجاءت وفاة شقيق رئيس نادي الترجي التونسي قبل 3 أيام من المواجهة المرتقبة المقرر أن تجمع الأهلي بالترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال، ولم يتضح إذا كان رئيس النادي التونسي سيتمكن من مرافقة الفريق إلى القاهرة لحضور المباراة النهائية أم لا بعد وفاة شقيقه خلال الساعات الماضية.

وكان الأهلي عاد بتعادل سلبي من قلب رادس، حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة في مواجهة الإياب من أجل حصد لقب دوري الأبطال وإضافة النجمة القارية رقم 12 في تاريخه.