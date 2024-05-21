إيرادات الأفلام تواصل التراجع.. مليون جنيه في 24 ساعة

لليوم الرابع على التوالي، يستمر التراجع في إيرادات الأفلام بدور العرض، إذ سجلت مليون و132 ألف جنيه، وذلك عن أمس الاثنين، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحافظ فيلم السرب بطولة أحمد السقا على تصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات، بـ560 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم شقو بطولة محمد ممدوح وعمرو يوسف، محققا 298 ألف جنيه، بينما جاء المركز الثالث الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي يجمع في بطولته هشام ماجد وهنا الزاهد، محققا 244 ألف جنيه.

وتذيل فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، قائمة الإيرادات ليأتي في المركز الرابع والأخير، محققا 29.5 ألف جنيه.

السينمات تستقبل «تاني تاني» و«بنقدر ظروفك» غدا

وتستقبل دور العرض غدا، فيلمي «تاني تاني» الذي يعيد الفنانة غادة عبد الرازق إلى السينما بعد سنوات من غياب، وهو الفيلم الذي يجمعها بكل من أحمد آدم وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى فيلم «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم.