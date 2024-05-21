«القومي للإعاقة» يشارك في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

دور الفن في إذكاء وعي المجتمع

وأعربت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها منى شاهين المديرة التنفيذية للمهرجان، عن شكرها لاختيارها ضيف الشرف المهرجان، وسعادتها للمشاركة في هذا الحدث الثقافي المتميز والراقي، وبمشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة في مهرجان إيزيس الدولي.

وأكّدت إيمانها بدور الفن في إذكاء وعي المجتمع وتنوير العقول بثقافة احترام الأخر والاختلاف والتنوع، مستعرضة تجربتها الطويلة في العمل الاجتماعي والتعليمي والثقافي كونها امرأة وأيضاً امرأة ذات إعاقة وتشغل منصبًا قياديًا.

وتابعت: «المسرح أبو الفنون، ويمتلك سمات وعناصر فنية قادرة على التفاعل وتستطيع تحريك المجتمع في حيوية نحو التغيير والتأثير»، متمنية أن يعبر المهرجان عن قضايا المرأة ذات الإعاقة وعن قدراتها وقوتها ومشاعرها ودورها في المجتمع باعتباره منصة دولية هامة تناقش قضايا المرأة.

معرض لمنتجات ذوي الإعاقة اليدوية

وأقام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على هامش فاعليات المهرجان معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضم العديد من الكتيبات التوعوية الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالقانون وآليات وسلوكيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضم المعرض عددا كبيرا من المنتجات اليدوية والمشغولات الجلدية والخشبية والملابس والمفروشات والإكسسوارات، وكلها مصنوعة بأيادي الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تنمية الوعي المجتمعي بدورهم في المجتمع، وتأكّيد دمجهم وتمكينهم وإبراز جهودهم ومساهمتهم في الاقتصاد المصري، وقد أشاد ضيوف المهرجان بالمعروضات التي قدمها الأشخاص ذوي الإعاقة في المعرض.