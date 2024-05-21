رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الإسكان: مساحة المرحلة العاجلة من مدينة الفشن الجديدة 85 فدانا

كتب:

أيمن حمزة
03:55 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات الجديدة

وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة.

وأوضح الوزير أن المدينة الجديدة  إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع على الطريق الصحراوي الغربي الواصل بين القاهرة وأسوان، ويمر بحرم المدينة مسار الخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع، وتبعد حوالي 15 كيلومترا غرب مدينة الفشن، و90 كيلومترا جنوب غرب مدينة بني سويف، و60 كيلومترا جنوب مدينة الفيوم الجديدة، وتبلغ مساحتها حوالي 17958.05 فدان طبقاً للقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018.

وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات الجديدة

واستعرض وزير الإسكان، المخطط العام لمدينة الفشن الجديدة، حيث تتنوع استعمالات الأراضي، وتشمل الإسكان، والمختلط، وخدمات إقليمية، وخدمات ومناطق خضراء ومفتوحة، وصناعي، ولوجيستي، ومناطق استثمارية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة، 177.5 فدان، والمرحلة العاجلة من المدينة بمساحة 85 فداناً.

كما استمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، حول الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات بالمرحلة الأولى بالمدينة، وتشمل مشروعات (الإسكان - المبانى الخدمية - الطرق - المرافق - الكهرباء والاتصالات - الزراعة - غيرها).

اقرأ المزيد:

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات «العلمين الجديدة» (صور)

إدارة التطوير بهيئة المجتمعات العمرانية تستعرض مشروعات العلمين الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية تعرض فرص استثمارية واعدة على «كاستراتي» الألبانية

برلماني: الوحدات السكنية المطروحة من المجتمعات العمرانية مدعومة بنسبة 50%

«المجتمعات العمرانية»: 6 مليارات دولار حجم مبيعات الهيئة للعام المالي الحالي

مسئولو «المجتمعات العمرانية» يتابعون موقف تقنين الأراضي المضافة بالمدن

«المجتمعات العمرانية» تشدد على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروعات

هيئة المجتمعات العمرانية تعلن الأوراق المطلوبة لحجز شقق وأراضي بيت الوطن

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد أعمال الطرق في العاشر من رمضان

أمين غنيم قائما بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.