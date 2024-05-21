وزير الإسكان: مساحة المرحلة العاجلة من مدينة الفشن الجديدة 85 فدانا

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة.

وأوضح الوزير أن المدينة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع على الطريق الصحراوي الغربي الواصل بين القاهرة وأسوان، ويمر بحرم المدينة مسار الخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع، وتبعد حوالي 15 كيلومترا غرب مدينة الفشن، و90 كيلومترا جنوب غرب مدينة بني سويف، و60 كيلومترا جنوب مدينة الفيوم الجديدة، وتبلغ مساحتها حوالي 17958.05 فدان طبقاً للقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018.

وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات الجديدة

واستعرض وزير الإسكان، المخطط العام لمدينة الفشن الجديدة، حيث تتنوع استعمالات الأراضي، وتشمل الإسكان، والمختلط، وخدمات إقليمية، وخدمات ومناطق خضراء ومفتوحة، وصناعي، ولوجيستي، ومناطق استثمارية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة، 177.5 فدان، والمرحلة العاجلة من المدينة بمساحة 85 فداناً.

كما استمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، حول الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات بالمرحلة الأولى بالمدينة، وتشمل مشروعات (الإسكان - المبانى الخدمية - الطرق - المرافق - الكهرباء والاتصالات - الزراعة - غيرها).