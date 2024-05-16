هيئة المجتمعات العمرانية تعرض فرص استثمارية واعدة على «كاستراتي» الألبانية

التقى المهندس أحمد موسى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، بوفد من مجموعة كاستراتي الألبانية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مجالات المدن الجديدة.

فرص استثمارية واعدة

وأكد إمكانيات الاستثمار الواسعة التي تتمتع بها المدن الجديدة، معلناً عن استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى دور الاستثمار في دفع معدلات التنمية وتوفير فرص العمل للشباب.

عرض تفصيلي للمستثمرين

قدم موسى شرحاً وافياً عن آليات الاستثمار المتاحة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما في ذلك آلية الشراكة مع كبار المطورين العقاريين.

وأبدى وفد مجموعة كاستراتي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الهيئة في مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة.

تركيز على العمران الأخضر

أبدى المستثمرون الألبانيون رغبة قوية في الاستثمار في مجال العمران الأخضر، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وعرضوا خبراتهم ومجالات عملهم المتنوعة، والتي تشمل الإنشاءات والبنية الأساسية والتأمين والخدمات المالية والسياحة والمستشفيات والسيارات وغيرها.

خطوات نحو تعاون مثمر

تم الاتفاق على عقد لقاءات تفصيلية بين الجانبين لمناقشة فرص الاستثمار بشكلٍ أعمق، وتُعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تعاون مثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة كاستراتي الألبانية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية في مصر.