استخراج بطاقة الرقم القومي.. اعرف أماكن ماكينات السجل المدني

تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي في وقت قصير، للتيسير على المواطنين في كل وقت ومكان، وذلك من خلال الماكينات الذكية التي توجد في بعض المناطق توفيرا للوقت والجهد، والانتظار في الطوابير حيث يتم استخراج استمارة البطاقة في دقائق معدودة.

ويقدم السجل المدني بقطاع وزارة الداخلية، خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي في دقائق عدودة، بالإضافة إلى عمل مكاتب السجل المدني على فترتين صباحية من (10 صباحًا – 3 عصرًا) وأخرى مسائية من (4 عصرًا – 9 مساءً) لتغطية جميع الطلبات المقدمة من المواطنين.

استخراج بطاقة الرقم القومي

وفي السطور التالية نعرض أبرز أماكن ماكينات السجل المدني التي يمكن من خلالها استخراج بطاقة الرقم القومي.

أماكن ماكينات السجل المدني

مول سيتي ستارز مدينة نصر

جنينه مول – مدينة نصر

سيتى سنتر ألماظة – مصر الجديدة

سيتي سنتر كارفور – المعادي

مكسيم مول – التجمع الخامس

مول الحمد – التجمع الخامس

سيتي سنتر – الإسكندرية

مول العرب – مدينة 6 أكتوبر

مول مصر – مدينة 6 أكتوبر

داندي مول– مدينة 6 أكتوبر

جولف سيتي مول– العبور

مول تاون سنتر السلام

مول أفينيو– الرحاب

مول كارفور طنطا (العروبة مول)

سيتي سنتر بالغردقة

اير مول– مطار القاهرة الدولي