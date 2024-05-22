حالة الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة الأنحاء.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى حدوث بعض الظواهر الجوية وهي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ظواهر جوية متوقعة

من المتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارا على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على باقي الأنحاء في الصباح الباكر وأوقات متأخرة من الليل، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم ما يلي وفق بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.