طريقة عمل الكاسترد بالشوكولاتة في خطوات.. جددي سفرتك

الكاسترد من أكثر الوصفات، التي يفضلها الصغار والكبار، إذ ترغب الأمهات في تحضيرها سواء لأطفالها أو في العزومات، وبسبب ارتفاع درحات الحرارة، نقدم لكِ خلال التقرير التالي، طريقة عمل الكاسترد بالشوكولاتة، لأنه من الحلويات الباردة الخفيفة التي لا تحتاج لتشغيل الفرن، لذا تحرص الكثير من السيدات على إعدادها، ونقدم لك طريقتها على خطى الشيف غادة التلي، في برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع على قناة «CBC سفرة».

مقادير عمل الكاسترد بالشوكولاتة

5 أكواب من اللبن السائل.

5 ملاعق من السكر.

قطعة شوكولاتة كبيرة.

5 ملاعق من مسحوق الكاسترد.

3 ملاعق من الكاكاو البودر.

مكسرات للتزين حسب الرغبة.

طريقة عمل الكاسترد بالشوكولاتة

- الخطوة الأولى لعمل الكاسترد بالشوكولاتة: ضعي اللبن على النار حتي يغلي ثم ضيفي إليه السكر، واستمري في تقليبهم حتى يذوب السكر بالكامل.

- الخطوة الثانية: أضيفي الشوكولاتة للمزيج واستمري في التقليب حتى تذوب، في هذا الوقت ذوبي الكاسترد في كوب من الماء وضيفي اللبن مع اواستمري في التقليب، حتى لا يحدث أي تكتل.

- الخطوة الثالثة: عندما يصبح متماسك اسكبي الكاسترد في كأس زجاجي وضعيه في الثلاجة، واخرجية بعد مرور ساعة وزينها وقدميها.