سعر طن الكاكاو يرتفع 330 دولارا

تداولت العقود الآجلة للكاكاو بأكثر من 7500 دولار للطن، بعد الانخفاض الأخير إلى أقل من 7170 دولارًا بسبب توقعات هطول الأمطار في غرب إفريقيا، مما أدى إلى تصفية كبيرة طويلة الأمد في السوق.

وكان التجار يراقبون عن كثب ظروف المحاصيل في ساحل العاج وغانا، في أعقاب ضعف المحاصيل التي أدت إلى مواجهة العالم للعجز السنوي الثالث على التوالي.

سعر الكاكاو عالميا

وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز إن هطول الأمطار في ساحل العاج وغانا «من شأنه أن يحسن ظروف زراعة الكاكاو إلى حد ما».

وأوضح المزارعون أن هناك حاجة إلى هطول أمطار غزيرة كل أسبوع طوال شهري مايو ويونيو من أجل ضمان وفرة الإنتاج في أغسطس وسبتمبر.

ويحظى الكاكاو أيضًا بدعم من الدلائل التي تشير إلى أن الطلب العالمي على الكاكاو لا يزال مرنًا على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل قياسي.

توقعات سعر الكاكاو

تاريخيًا، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12261 دولارا في أبريل 2024.

وارتفع سعر الكاكاو بمقدار 3,211.67 دولار أمريكي/ طن أو 76.54% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 8030.57 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 9038.83 دولار خلال 12 شهرًا.