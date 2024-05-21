«القاهرة الإخبارية»: أنباء عن عشرات الشهداء والمصابين في استهداف منزل بشرق غزة

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت وحدة سكنية في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة،ومنزل في حي الصحابة شرق مدينة غزة، لافتا إلى أن هناك حديثا يدور عن عشرات الشهداء والمصابين في استهداف المنزل، الذي كان مأهولا بالسكان.

أضاف خلال رسالة على الهواء، أن الدبابات والآليات العسكرية تواصل اجتياحها بشكل واسع وكبير شمال قطاع غزة، ليس فقط على صعيد مخيم جباليا بل توسعت وطالت مناطق في مدينة بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى قطاع غزة، بجانب القصف المدفعي الكثيف الذي ينهال على تلك المنازل والممتلكات، ومن الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يطلق صواريخه باتجاه منازل المواطنين ويدمر أحياء سكنية في هذا المكان.

أوضح أن مستشفى العودة، محاصر منذ 3 أيام بالآليات العسكرية الإسرائيلية التي لا زالت تمنع الفلسطينيين من تلقي العلاج في هذا المستشفى، ودفعته للخروج عن العمل بشكل تام، نظرا لمحاصرته، لكن الجديد هي قصفها -قبل قليل- بأحد صواريخ طائرات الاستطلاع مبنى يعود لمستشفى كمال عدوان وجرى إخلاؤه بالكامل.